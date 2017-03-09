Убийцу россиянки приговорили в Турции к пожизненному заключению

Гражданина Турции Аталая Филиза (Atalay Filiz) приговорили к пожизненному сроку по делу об убийстве трех человек, в том числе россиянки Елены Радчиковой. Об этом в четверг, 9 марта, сообщает Hürriyet.

Обвиняемый признался, что в сентябре 2013-го расправился с женщиной и ее другом Гёктугом Демирарсланом — сыном высокопоставленного турецкого военного. Мужчина пошел на преступление из-за того, что знакомые считали его причастным к исчезновению в Париже в 2011 году его девушки, гражданки России Ольги Серегиной.

При этом сам Филиз заявил, что убил Демирарслана из-за подозрений в связях с организацией ФЕТО, которую Анкара считает террористической. При этом обвинения в расправе над Серегиной он отрицает.

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Совершив двойное убийство, преступник переехал в район Тузла на окраине Стамбула, где жил под вымышленным именем Фуркан Алтын. В течение полутора лет он работал в чайхане, принадлежащей семье Фатимы Кайыкчи, которая стала третьей жертвой. С ней мужчина расправился 26 мая 2016 года после того, как она узнала его настоящее имя.

Филиза задержали в июне 2016 года в провинции Измир. При себе у него было множество поддельных документов, в том числе четыре паспорта. Он признался полиции, что собирался бежать в Грецию с группой мигрантов. По словам мужчины, он скрывался от полиции в лесу, питаясь лягушками и змеями, отмечает РИА Новости со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

ФЕТО — оппозиционная нынешнему руководству Турции группа, возглавляемая скрывающимся в США проповедником Фетхуллахом Гюленом. Анкара обвиняет ее в попытке госпереворота в 2016 году.