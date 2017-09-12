Убийство из ревности в столичном Люблино попало на камеру

В Москве 23-летнюю девушку зарезали в районе Люблино. Об этом сообщается на сайте городского главка Следственного комитета России во вторник, 12 сентября.

Тело утром обнаружили прохожие возле жилого дома на улице Краснодарской. «На месте происшествия работают следователи, допрашиваются очевидцы произошедшего», — отмечено в тексте. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве (статья 105 УК РФ).

Преступление попало в объектив камеры видеонаблюдения, кадры с которой опубликованы в паблике HUE во «ВКонтакте».

По словам источника телеканала «360» в правоохранительных органах, убийство совершил супруг потерпевшей из ревности. Мужчина нанес своей жертве не менее 10 ударов ножом.

