Трое подростков под Петербургом зарубили топором совращавшего их мужчину

В Ленинградской области по горячим следам задержаны трое несовершеннолетних, обвиняемых в убийстве. Об этом в среду, 6 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

В ноябре в правоохранительные органы обратилась женщина с заявлением о пропаже 38-летнего сына. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что к преступлению причастны трое несовершеннолетних местных жителей.

Один из предполагаемых соучастников находился с жертвой в неприязненных отношениях. На этой почве в дачном доме в Тихвинском районе области он вместе с двумя другими подростками избил 38-летнего мужчину. После этого 15-летний юноша топором нанес удары жертве по голове и шее.

После совершенного преступления, подозреваемые вынесли тело на соседний участок, где закопали его, а улики попытались сжечь. Кроме того, молодые люди проникли в квартиру убитого, откуда похитили деньги. В настоящее время трое подозреваемых задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Как отмечает РЕН ТВ, на дачу погибший «часто приезжал с подростками, накачивал их наркотиками и склонял к интимной близости». По данным телеканала, зарубивший мужчину юноша сам пришел в полицию с повинной.