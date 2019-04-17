Российская учительница избила пенсионерку за замечание о громкой музыке ночью

Полиция Башкирии решает вопрос о возбуждении дела по факту избиения пожилой местной жительницы учительницей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

«В полицию поступило заявление, собраны материалы, принимается процессуальное решение», — сказали в ведомстве, не уточнив подробности произошедшего.

Ранее в группе «Подслушано Кармаскалы» во «ВКонтакте» появилось сообщение от жительницы башкирского поселка Прибельский. В нем она написала, что 7 апреля в два часа ночи завуч по воспитательной работе в местной школе избила ее 78-летнюю мать, ветерана труда и инвалида III группы. Это произошло после того, как пожилая женщина сделала педагогу замечание из-за громкой музыки в машине.

В результате у пенсионерки диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные гематомы лица и левого бедра. Автор сопроводила свой пост фотографией пострадавшей с огромным синяком на пол-лица.

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