Российская учительница ударила школьницу по лицу и оттаскала за волосы вторую

Учительница английского языка красноярской школы №151 во время урока ударила одну из учениц по лицу и поставила ей синяк, а другую оттаскала за волосы, после чего ударила головой о стену и парту. Вторая девочка получила сотрясение мозга, ушибы и ссадины, сообщает телеканал «ТВК Красноярск».

Инцидент произошел в пятницу, 12 апреля. Между педагогом и школьницами началась словесная перепалка, которая быстро переросла в драку.

Директриса школы Ирина Буренских сказала каналу, что учительница работает у них уже два года, и ранее никогда не проявляла агрессии к детям. Сама педагог не смогла объяснить произошедшее и утверждала, что не сдержалась.

Родители пострадавших учащихся написали заявление в полицию. Полиция начала проверку, преподавательница не уволена и отстранена от уроков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о побоях (статья 116 УК).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!