Российская учительница ударила школьника и обозвала его козлом на уроке

В Новомосковске Тульской области учительница ударила и обозвала школьника во время урока, сообщает агентство «Тульские новости». Видео инцидента было опубликовано на YouTube.

На кадрах видно, как педагог называет ребенка козлом, дергает его за одежду и бьет линейкой для доски. По информации издания, после инцидента учительница написала заявление об увольнении. Уточняется, что она преподавала геометрию.

Глава городской администрации Алексей Бирюлин рассказал, что местный комитет по образованию совместно с региональным министерством разбираются в произошедшем.

По факту инцидента также проводится доследственная проверка, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель Следственного отдела по Новомосковску управления Следственного комитета по Тульской области Анна Киреечева.

В марте в Цумандинском районе Дагестана школьный учитель побил ребенка линейкой и обругал матом на уроке. Видео инцидента появилось в сети. На кадрах видно, как мужчина в шапке сначала агрессивно замахивается, а потом бьет ребенка. В описании к видео указано, что учитель — сын директора школы.

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