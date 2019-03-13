В Дагестане учитель побил школьника на уроке

В поселке Кванада Цумандинского района Дагестана школьный учитель побил ребенка линейкой и обругал матом на уроке. Видео произошедшего появилось в Instagram-аккаунте «Эхо Дагестана».

На кадрах видно, как мужчина в шапке сначала агрессивно замахивается, а потом бьет ребенка пластмассовой линейкой. Его одноклассники ведут себя спокойно и не пытаются вступиться за соученика, который явно напуган поведением педагога. В описании к видео указано, что учитель приходится директору школы сыном.

Как сообщает «360» со ссылкой на Минобразования Дагестана, по делу о рукоприкладстве учителя проводится расследование.

1 марта учитель физкультуры одной из школ Томска обматерил восьмиклассника и заставил «отвечать за базар». Подросток записал инцидент на видео и выложил его в интернет. Чем закончился конфликт, неизвестно.

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