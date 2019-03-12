Учитель физкультуры полгода насиловал 13-летнюю ученицу в спортзале

Школьный учитель физкультуры насиловал свою 13-летнюю ученицу в спортзале одной из пригородных школ Якутска (Республика Саха, Якутия). Об этом сообщается на сайте Управления Следственного комитета по Республике Саха.

Следствием установлено, что с декабря 2017 по май 2018 года педагог совершил 29 преступлений против половой неприкосновенности девочки. Помимо спортзала, они совершались в его машине и квартире.

По версии следствия, педагог 15 раз изнасиловал девочку и 14 раз совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Ему предъявлено обвинение по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста»), 131 («Изнасилование несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста») и 156 УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Родители девочки узнали об изнасилованиях, обнаружив переписку с учителем в телефоне дочери. Его задержали и возбудили уголовное дело. Сразу после этого насильника уволили из школы. Пострадавшей школьнице назначили реабилитацию, чтобы минимизировать причиненный ей физический и психологический вред.

Учитель отказался признать вину, но следствию удалось подтвердить его причастность к изнасилованиям с помощью комплекса необходимых мер. К дисциплинарной ответственности также привлекли администрацию школы.

В феврале жертвой группового изнасилования стала 17-летняя школьница из Санкт-Петербурга. Школьница познакомилась с 27-летним мужчиной, который встретил ее после уроков, напоил алкоголем и отвез к себе домой. Там ее изнасиловали и выбросили на улицу в мороз.

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