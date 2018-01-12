Отец оправдался за многолетнее насилие над дочерью

39-летний житель Подмосковья задержан по подозрению в сексуальном насилии в отношении собственной дочери, которое продолжалось четыре года. Об этом сообщает СК по региону.

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Телеканал Рен ТВ выяснил, что жертва, которой изначально было 12 лет, сначала не осознавала произошедшее, а затем скрывала действия отца, опасаясь реакции матери. Позднее она решилась признаться, и вместе с матерью они обратились в полицию.

Мужчина признался в содеянном и заявил следователям, что считает происходившее «естественным расслаблением». С пострадавшей работают психологи.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

29 ноября 2017 года стало известно, что 12-летняя школьница из Омска забеременела после того, как ее изнасиловал родной отец. 37-летнего мужчину, уехавшего на заработки, объявили в федеральный розыск, а затем нашли повешенным на Урале.

В начале ноября египетский юрист и адвокат Наби аль-Вахш возмутился внешним видом современных молодых девушек и заявил в эфире одного из телеканалов, что изнасилование является «национальным долгом» египтян, а домогательства — «патриотическим».

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