Директор интерната покрывала насиловавшего учениц заместителя

В Курской области возбудили уголовное дело о халатности в отношении директора школы-интерната №3 для детей-инвалидов, которая знала, что ее заместитель надругался над воспитанницей, но не сообщила об этом в полицию. Вскоре мужчина совершил аналогичное преступление, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, в апреле заместитель директора по воспитательной работе изнасиловал 10-летнюю воспитанницу с ограниченными возможностями, воспользовавшись своим физическим превосходством и ее беспомощностью. Об этом стало известно воспитателю, та сообщила о преступлении директору. Руководитель интерната ограничилась устной беседой с заместителем, отрицавшим содеянное, а с девочкой разговаривать не стала и в правоохранительные органы не сообщила.

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«Непринятие директором должных мер предупреждающего и пресекающего характера по отношению к преступным действиям своего заместителя в конечном итоге способствовало совершению им другого преступления против половой неприкосновенности еще одной несовершеннолетней воспитанницы школы-интерната», — говорится в сообщении. Женщина отстранена от должности.

По данным «АиФ — Черноземье», второй пострадавшей 13 лет. Издание пишет, что преступления 47-летний преподаватель совершал в своем кабинете. Одной из потерпевшей он также звонил по телефону и употреблял «слова и фразы, направленные на удовлетворение своего сексуального влечения к ней».

В квартире задержанного нашли доказательства его преступлений. В его отношении завели уголовное дело под двум статьям: «Действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и «Развратные действия». В полиции добавили, что девочки боялись мести насильника и не сообщали о преступлениях.