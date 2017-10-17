После скандала с пьющими мочу детьми уволили директора интерната

Руководителя дома-интерната №7 в Ярославской области, которая заставила воспитанников пить свою мочу, уволили. Об этом пишет 76.ru со ссылкой на директора регионального департамента образования Ирину Лободу.

Глава департамента назвала действия сотрудников учреждения неприемлемыми. По ее мнению, «методы, которые они использовали в воспитательных целях, недопустимы». Она добавила, что по итогам комплексной проверки могут последовать дополнительные меры. Какие именно, Лобода не уточнила.

16 октября областное управление СК инициировало доследственную проверку после сообщений в СМИ об издевательствах директора школы-интерната №7 над глухими учениками. Следователи рассматривали вопрос о возбуждении дела по статье 286 УК («Превышении должностных полномочий»).

В тот же день уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин сообщил, что в одном из учреждений для детей с особенностями развития трое 16-летних воспитанников помочились в бак с питьевой водой. После этого их отвели к директору, которая в качестве наказания заставила учеников помочиться в банки для сбора мочи и выпить содержимое.