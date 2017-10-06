Директор интерната в Коми послал детей рубить борщевик и лишился работы

Министерство образования, науки и молодежной политики республики Коми не стало продлевать контракт с директором Пажгинской школы-интерната №15 Алексеем Будним, который в июле послал детей убирать борщевик. Об этом сайту «7х7» рассказал правозащитник Игорь Сажин, предоставивший редакции копию письма о завершении контакта.

Нынешний трудовой договор с Будним заканчивается 13 октября.

Против Буднего возбуждено уголовное дело по статье 286 УК («Превышение должностных полномочий»). В администрации учебного заведения отрицали факты привлечения детей к работам и нарушения санитарных норм.

О том, что руководство интерната несколько раз отправляло своих воспитанников рубить борщевик лопатами, стало известно в конце июля. В ходе инспекционной проверки аппарата уполномоченного при президенте по правам ребенка выяснилось, что двое учеников получили химические ожоги из-за того, что им не выдали спецодежду. «Телесные повреждения у двоих воспитанников квалифицированы как причинение легкого вреда здоровью», — отмечала детский омбудсмен Анна Кузнецова. Позднее сайт «КомиОнлайн» писал, что министр образования Коми Наталья Михальченкова говорила о пяти пострадавших от ожогов.