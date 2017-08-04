В Коми завели дело за отправку воспитанников интерната на вредные работы

Инспекционная проверка аппарата Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка обнаружила, что воспитанников Пажгинской школы-интерната №15 в Республике Коми привлекали к рубке борщевика. Как сообщается на сайте омбудсмена Анны Кузнецовой, в результате инцидента двое детей получили химические ожоги.

Отмечается, что подростков отправили на вредные работы — уничтожать ядовитое растение, не обеспечив средствами защиты, что является нарушением требований санитарных правил и норм. При этом руководители интерната отрицали сам факт привлечения несовершеннолетних к этой работе.

«Телесные повреждения у двоих воспитанников квалифицированы как причинение легкого вреда здоровью», — заявила Кузнецова. Следственный комитет по республике возбудил уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса (Превышение должностных полномочий).

В марте 2016 года стало известно, что в Дагестане директор махачкалинского дома-интерната для умственно отсталых детей «Забота» заставляла несовершеннолетних воспитанников работать на ее дачном участке. После того инцидента состоялась проверка всех заведений для детей-сирот, расположенных на территории республики.

В декабре 2015 года в Еврейской автономной области было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников психоневрологического интерната, которые заставляли пациентов лечебного учреждения работать на своих дачных участках. Пациенты выполняли тяжелую физическую работу: возили гравий, раскидывали песок, копали огород, за что им выплачивали по 100 рублей в день либо выдавали «зарплату» продуктами и сигаретами.