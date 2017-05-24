Воспитателя кадетской школы в Татарстане осудили за насилие над учениками

В Зеленодольском районе Татарстана бывший воспитатель кадетской школы-интерната Олег Анемподистов получил год исправительных работ за побои и оскорбления шестиклассников. Об этом сообщает правозащитный центр «Зона Права» со ссылкой на казанского партнера организации Игоря Шолохова.

Анемподистов осужден по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением»).

Материалы по теме Макаренко в натуре О причинах и последствиях массового побега подростков из уральского спецучилища

Своей вины в содеянном мужчина не признал. Ранее, по данным «Зоны Права», на допросах он говорил, что «касался головы и тела детей», чтобы привлечь их внимание.

Следствием установлено, что в 2015 и 2016 году Анемподистов бил троих учеников шестого класса рукой по затылку, кулаком в живот, коленом по ягодицам и карандашом по голове. Воспитатель также оскорблял их при одноклассниках, называя «дураками» и «дебилами».

12 мая начальник колонии для несовершеннолетних на Кубани получил пять лет заключения за гибель подростка от рук работников администрации учреждения. Кроме него к уголовной ответственности за избиения подопечных привлекли еще девятерых сотрудников колонии.