На Кубани начальнику колонии дали пять лет за гибель подростка

В Белореченске (Краснодарский край) суд вынес приговор десяти сотрудникам колонии для несовершеннолетних, обвиняемым в избиении заключенных. Начальник исправительного учреждения Владислав Иванов осужден на пять лет лишения свободы, сообщает «Интерфакс».

Еще двое сотрудников, Арсен Шамхалов и Андрей Криволапов, чьи действия привели к гибели 16-летнего украинца Виталия Попа, получили по 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Другие сотрудники, участвовавшие в избиениях, — Павел Грицин, Валерий Заднепровский, Роман Берсенев, Валерий Савченко, Муса Алаев, Сергей Лабинский и оперативный дежурный Сергей Андриященко — приговорены к срокам от 2,5 до 5 лет заключения.

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Всех осужденных на три года лишили права работать в правоохранительных органах.

По материалам обвинения, организатором преступления выступил начальник исправительного учреждения. Он отдавал незаконные приказы об отключении системы видеонаблюдения в камерах. Также по его указанию, в ночное время охранники проводили «профилактические работы» с вновь прибывшими осужденными.

В марте в Свердловской области осудили пять офицеров полиции, изобличенных в пытках задержанных. В 2014 году в ходе расследования уголовного дела об убийстве сотрудники Заречного отдела задержали трех местных жителей, доставили их в здание ОМВД и в одном из кабинетов начали пытать, требуя признаний. В результате один из пострадавших оговорил себя, хотя не имел к преступлению никакого отношения.