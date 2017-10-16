Директор интерната под Ярославлем заставила детей выпить собственную мочу

В Ярославской области началась доследственная проверка по сообщениям СМИ об издевательствах над несовершеннолетними воспитанниками одного из интернатов для детей с особенностями развития. Речь идет о директоре учреждения, которая принудила воспитанников выпить их мочу. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Как сообщает Regnum, в аппарате уполномоченного по правам ребенка Ярославской области подтвердили информацию. Выяснилось, что трое шестнадцатилетних учеников дома-интерната помочились в бак с питьевой водой. Педагоги про это узнали и отвели провинившихся к директору. В качестве наказания за нарушение дисциплины руководитель учреждения принудила воспитанников помочиться в банки для сбора анализов и выпить содержимое.

«Очень хочется увидеть оценку действий педагога со стороны департамента образования. Как бы ни провинились дети, но с ними надо поступать в рамках правового поля», — сказал уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин. Он передал материалы проверки в областной департамент образования и прокуратуру.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении директора интерната по статье 286 УК России («Превышение должностных полномочий»).