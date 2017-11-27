В уральском интернате для умственно отсталых объявилась педагог-садист

Одного из педагогов детского дома-интерната для умственно отсталых детей в городе Гай Оренбургской области заподозрили жестоких методах воспитания и избиении воспитанников. Об этом пишет в понедельник, 27 ноября, портал «Урал56.Ру».

По версии следствия, с апреля 2016-го по май 2017 года в интернате систематически били детей. Следователи считают, что директор и администрация интерната знали об этом, но в полицию никто не сообщал. Как и за что в учреждении избивали воспитанников, издание не сообщает.

Следственный комитет возбудил в отношении 58-летней женщины-педагога уголовное дело по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Ей грозит до трех лет лишения свободы. Руководство детдома подозревают в преступной халатности.

Это не первый случай, когда гайский интернат для умственно отсталых детей оказывается в центре скандала. Так, в 2013 году портал писал о пятилетнем ребенке, который провел в учреждении три недели, после чего попал в больницу. Врачи обнаружили у него перелом ноги и множество ожогов на лице. Тогда воспитатели говорили, что ожоги у мальчика появились из-за диатеза.



