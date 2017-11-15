В смоленском детсаду избивали детей и нашли способ их успокоить

Следователи проверят информацию о том, что педагоги одного из детских садов в Смоленске избивали воспитанников и давали им успокоительное, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета в среду, 15 ноября.

«Начато проведение доследственной проверки по сообщению СМИ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья детей», — отметили в пресс-службе главка.

Во вторник, 14 ноября, на сайте Readovka.ru вышел материал о том, как воспитатели одного из смоленских частных детсадов подмешивают детям в чай большие дозы успокоительного, не меняют им памперсы, кричат на воспитанников и бьют «за дело и просто ради профилактики».

Так, одна из бывших работниц по имени Алина рассказала изданию, что одна из воспитательных мер в учреждении — побои, после которых у ребят периодически остаются синяки и ссадины. По ее словам, сотрудники детского сада в таких случаях говорят родителям, что ребенок просто упал или поранился.

Девушка также утверждала, что педагоги давали детям глицин, если и он не помогал в борьбе с их гиперактивностью, в ход шел отвар валерьянки с пустырником. Две другие бывшие сотрудницы рассказали, что ребят кормили не пять раз в день, как это обещали родителям, а только два. Они утверждали, что все едят из одной миски — кашу, пустой суп, пельмени или макароны.