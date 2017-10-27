Омская воспитательница заставила ребенка драить унитазы

Следователи в Омске начали проверку информации о том, что в детском саду №91 четырехлетнего мальчика заставляли мыть туалет и запирали одного в спальной комнате. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Об издевательствах сестра мальчика рассказала в паблике «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте». Она сообщила, что младший брат пожаловался бабушке на то, что воспитательница называла его «какашкой», запирала одного в комнате и заставляла во время тихого часа драить унитазы. Произошедшее, по словам сестры ребенка, зафиксировала камера наблюдения.

После обращения к руководству детсада директор обещала уволить сотрудницу, но та вышла на больничный, а бабушке мальчика стали звонить из департамента образования с просьбой решить все на месте и никуда не обращаться.

В администрации города опровергли информацию, сообщает Om1.ru. Сотрудники департамента образования заявили, что факты не подтвердились, и предположили, что ребенок придумал эту историю.

По результатам доследственной проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее полиция Омска начала проверку по факту избиения 13-летнего воспитанника коррекционной школы-интерната. Видеозапись, на которой несколько подростков бьют мальчика руками и ногами, попала в интернет.