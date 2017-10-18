На главу ярославского интерната завели дело после скандала с пьющими мочу детьми

Директор ярославской школы-интерната стала фигуранткой уголовного дела после публикаций, посвященных ее издевательствам над детьми. Об этом в среду, 18 октября, сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России.

Женщина подозревается в преступлении, предусмотренной статьей 156 УК РФ «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних», уточнила «Ленте.ру» Кристина Гузовская, представитель регионального управления СКР.

16 октября следователи начали проверку после сообщений СМИ об издевательствах директора ярославской школы-интерната №7 над глухими подростками.

В этих публикациях уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин рассказывал о скандальном инциденте: трое 16-летних воспитанников учреждения помочились в бак с питьевой водой. Когда их отвели к директору, та в качестве наказания заставила их помочиться в банки и выпить содержимое.

После того как материалы проверки Крупина были переданы в областной департамент образования и прокуратуру, директора школы-интерната уволили. В региональном департаменте образования принятые меры назвали недопустимыми.