Украинская учительница заклеила второклассникам рты скотчем

В украинском Кривом Роге учительница заклеила скотчем рты второклассникам. Об этом сообщает ТСН.

Инцидент имел место на уроке хореографии. Преподавательница прибегла к помощи скотча из-за того, что не прислушались к ее замечаниям.

Отец одной из учениц поведал о произошедшем в соцсетях и отправился с жалобой к руководству школы. Учительница, занимавшаяся с детьми бесплатно, во всем призналась и написала заявление на увольнение.

«Она очень сожалеет. Она просила у родителей прощения. Объясняет так, будто это была шутка. Хотелось просто к дисциплине приучить, но, к сожалению, эта шутка была не очень приятная. Дети чувствовали себя униженными», — рассказала директор школы.

Родительский лагерь из-за поступка учительницы раскололся. Часть родителей возмутилась применением скотча, другие выступили в защиту учительницы и обвинили в произошедшем детей, которые ее не слушались. Однако даже те дети, которым учительница нравилась, признали, что скотч на уроках появлялся неоднократно — им она пугала детей.

2 ноября стало известно об аналогичном случае в Смоленске. Там учительница якобы заклеила скотчем рот школьнику, разговаривавшему во время урока с одноклассником. С заклеенным ртом второклассник провел полчаса.