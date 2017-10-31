Написавшая «дурак» на лбу ученика учительница получила тысячу рублей штрафа

Мировой суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на одну тысячу рублей учительницу школы №684, написавшую слово «дурак» на лбу ученика. Об этом во вторник, 31 октября, РИА Новости сообщила старший помощник прокурора города по связям со СМИ Юлиана Алексеева.

«Суд признал учительницу виновной в административном правонарушении и назначил минимальное наказание с учетом ее личности и смягчающих обстоятельств, на ее иждивении находится несовершеннолетний ребенок», — сказала Алексеева.

Инцидент произошел 21 сентября. Учительница Ольга Алферова устала от выходок детей, которые постоянно рисовали «татуировки» на руках, и пригрозила, что следующему, кто снова это сделает, напишет на лбу «дурак».

Мать второклассника, назначенного учительницей «дураком», написала жалобы в Минобрнауки, городскую прокуратуру и комитет по образованию. В конце сентября ее уволили из школы.

В школе №684 педагог работала с 2016 года, а до этого 15 лет преподавала в Архангельске.