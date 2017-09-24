Учительницу из США уволили за обучение младшеклассников нацистскому приветствию

В американском штате Вермонт школьная учительница лишилась работы после демонстрации нацистского приветствия ученикам третьего класса. Об этом 22 сентября сообщает портал Seven Days.

Инспектор контрольного совета Нед Кирш (Ned Kirsch) рассказал, что инцидент произошел в тот момент, когда педагог вела детей в столовую. «Ребята стояли с поднятой перед собой рукой, а учительница была перед ними. Затем она слегка приподняла руку и произнесла: "А теперь мы должны сказать: хайль Гитлер!"», — отметил он.

Кирш добавил, что шокирован произошедшим. По его словам, женщина была немедленно освобождена от своих обязанностей после произошедшего. Он также уточнил, что учительница уже долгое время замещала преподавательницу, находившуюся в декретном отпуске.

В августе сообщалось, что телеканал CNN уволил комментатора Джеффри Лорда, который употребил нацистское приветствие в одной из twitter-дискуссий. Сам журналист оправдывал свои действия тем, что иронизировал и высмеивал нацистов, а не подражал им.