На актера Джеймса Вудса подали в суд за твит с зигующей нацисткой

Жительница штата Огайо Портия Булгер (Portia Boulger) подала в суд на актера Джеймса Вудса из-за твита, который нанес ущерб ее репутации и причинил истице моральные страдания. Об этом пишет Daily Mail.

Дело в том, что 11 марта прошлого года в Twitter-аккаунте чикагской газеты появилась фотография, на которой женщина, похожая на Булгер, вскидывает правую руку в нацистском приветствии. Снимок сделан на мероприятии, прошедшем в Чикаго в рамках избирательной кампании Дональда Трампа, который в ноябре 2016-го победил на президентских выборах.

Некоторые пользователи, в том числе Вудс, ошибочно посчитали, что на фото Булгер, и в итоге в соцсети распространились твиты, в которых ее фотография размещена рядом со снимком кидающей зигу женщины.

Актер подписал фото следующим образом: «Так называемый трамповский нацист — это агитатор и агент Берни Сандерса?» После того, как он опубликовал пост, 64-летней Булгер стали приходить сообщения с угрозами расправы, с пожеланиями заболеть раком, нецензурной бранью и оскорблениями.

Когда в итоге выяснилось, что на снимке не Булгер, актер не удалял свой твит в течение некоторого времени. В результате его перепостили пять тысяч раз. Позже он извинился в своем Twitter-аккаунте, заявив, что на фото другая американка. Ей оказалась 70-летняя Биргит Петерсон (Birgitt Peterson), сторонница Трампа.

Тем не менее женщина все равно подала на него в суд и требует выплатить ей три миллиона долларов: миллион в качестве компенсации нанесенного вреда и два в качестве штрафа.

Джеймс Вудс — американский актер. Известен по фильмам «Однажды в Америке», «Казино», «Никсон», «Сальвадор», «Призраки Миссисипи». На его Twitter подписаны почти 600 тысяч человек. В 2015 году Вудс подал в суд за клевету на пользователя Twitter, который назвал его кокаиновым наркоманом.

Берни Сандерс — американский левый политик, участвовавший в предвыборной гонке прошлого года в США в качестве независимого кандидата. Его отец — еврейский иммигрант из Польши, многие его родственники погибли во время холокоста; родители матери — иммигранты из России и Польши. В некоторых американских статьях, например, в National Review, упоминаются «национал-социалистические взгляды» Сандерса.