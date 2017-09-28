Написавшую «дурак» на лбу второклассника учительницу из Петербурга уволили

Учительница начальных классов петербургской школы №684, которая написала слово «дурак» на лбу второклассника, уволена. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщили РИА Новости в городском комитете по образованию.

«По нашей информации, сейчас идет процедура ее увольнения на основании части 8 статьи 81 Трудового кодекса РФ — "расторжение трудового договора по инициативе работодателя за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы"», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, ранее никаких жалоб со стороны учеников и их родителей на учительницу не поступало, однако в данном случае «все те претензии, которые предъявляла мама мальчика, подтвердились». «Человек, который совершает такие поступки, не должен работать в петербургской школе», — подчеркнул представитель комитета. Пояснить причины поступка педагога собеседник агентства не смог.

Ранее в сентябре сообщалось, что учительница написала шариковой ручкой на лбу ученика слово «дурак» из-за того, что дети, несмотря на ее замечания, постоянно рисовали на руках «татуировки» маркером.

После этого мать мальчика написала жалобы в Минобрнауки, городскую прокуратуру и комитет по образованию. Учительница свой поступок объяснить не смогла.

Отмечается, что в школе №684 педагог работала с 2016 года, а до этого 15 лет преподавала в Архангельске.