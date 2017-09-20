Школьникам в Южной Каролине предложили почувствовать себя членами ку-клукс-клана

Учительница в городе Лексингтон (американский штат Южная Каролина) задала пятиклассникам в качестве домашнего задания представить себя членами ку-клукс-клана в период после Гражданской войны. Об этом сообщает The New York Times.

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Фотографию домашнего задания выложил на своей странице в Facebook дядя одного из учеников Тремейн Купер. «Это домашнее задание моего 10-летнего племянника. Сейчас он плачет дома», — написал мужчина.

По его словам, школьникам необходимо было представить себя членами ку-клукс-клана и ответить на вопрос: почему они считают, что их отношение к афроамериканцам справедливо. В задании был и другой вопрос: «Вы невольник, получивший свободу. Довольны ли вы своей новой жизнью? Почему?».

В школе изданию сообщили, что очень серьезно относятся к произошедшему. В настоящее время педагог отправлена в административный отпуск.

Ку-клукс-клан — радикальная ультраправая организация в США, созданная сразу после окончания Гражданской войны в 1865 году. Движение исповедует национализм, расизм и впоследствии — антикоммунизм, устраивало суды Линча над активистами аболиционистского движения и защитниками прав чернокожих. В пору расцвета численность организации достигала шести миллионов человек, в настоящее время, по разным оценкам, составляет от пяти до восьми тысяч.