Трамп подписал закон с осуждением расизма

Президент США Дональд Трамп в четверг, 14 сентября, подписал закон, осуждающий расизм в связи с событиями в городе Шарлоттсвилль, штат Вирджиния. Об этом говорится в сообщении Белого дома, поступившем в РИА Новости.

В законе, в частности, выражаются «глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших и поддержка пострадавшим в результате насилия». Документ «отвергает действия белых националистов, сторонников превосходства белой расы, ку-клукс-клана, неонацистов и других группировок, возбуждающих ненависть». Также он «призывает президента и членов правительства использовать все возможные ресурсы для устранения угроз со стороны этих группировок».

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«Как американцы, мы осуждаем недавнее насилие в Шарлоттсвилле и противостоим насилию и расизму во всех формах», — отметил Трамп. «Вне зависимости от нашего цвета кожи и этнического наследия все мы живем по одним законам, все мы салютуем одному флагу и все мы являемся созданиями единого Бога», — подчеркнул президент.

12 августа в Шарлоттсвилле неонацисты провели стихийное факельное шествие, требуя от местных властей отказаться от сноса памятника генералу конфедератов Роберту Эдварду Ли. После этого в городе вспыхнули беспорядки, в которых пострадали 15 человек.

Позднее на шествии против акции ультраправых в толпу на большой скорости въехал автомобиль. Погибла женщина, еще 19 получили ранения. В тот же день двое полицейских, охранявших порядок, погибли при падении вертолета.