Der Spiegel «надел» на Трампа ку-клукс-клановский колпак

Немецкий журнал Der Spiegel поместил на обложке своего очередного номера изображение президента США Дональда Трампа с ку-клукс-клановским колпаком на голове. Изображение обложки размещено в Twitter-аккаунте издания.

«Настоящее лицо Дональда Трампа», — гласит подпись к посту.

Очередной выпуск журнала выйдет в субботу, 19 августа.

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12 августа в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, неонацисты провели стихийное факельное шествие, требуя от местных властей отказаться от сноса памятника генералу конфедератов Роберту Эдварду Ли. После этого в городе вспыхнули беспорядки, в которых пострадали 15 человек.

Позднее на шествии против акции ультраправых в толпу на большой скорости въехал автомобиль. В результате погиб один человек, еще 19 получили ранения. В тот же день на окраине города упал полицейский вертолет, погибли два человека. Власти увязали крушение с произошедшими ранее событиями.

Дональд Трамп осудил насилие, но высказался против сноса памятников. Также он обвинил СМИ в попытках переписать историю.