Двенадцатилетняя омская школьница забеременела от родного отца

В Омске 12-летняя школьница забеременела после того, как ее изнасиловал родной отец, передает Om1.ru в среду, 29 ноября.

Как отмечает издание, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Мужчину, уехавшего после из Омска на заработки, объявили в федеральный розыск, а затем нашли повешенным на Урале, где 37-летний омич жил последние месяцы.

О беременности девочка и ее мать узнали в детской поликлинике, куда обратились с жалобой на головокружение и тошноту. После посещения врача дочь рассказала о произошедшем.

Ранее сообщалось о жителе Приморья, который тайком от своей сожительницы насиловал ее десятилетнюю дочь. Полицейские узнали о произошедшем в ходе расследования дела об угоне машины.

28 октября сообщалось, что супругов из Австралии, осудили за изнасилования и пытки собственной дочери. В 19 лет девушка попала в психиатрическую лечебницу, где рассказала о том, что с ней на протяжении 15 лет делали родители. В итоге 59-летний мужчина получил 48 лет тюрьмы, а его 51-летняя жена — 16 лет.