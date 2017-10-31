Брат Кевина Спейси рассказал об изнасиловании отцом-нацистом

Брат актера Кевина Спейси Рэндалл Фоулер обвинил своего отца в изнасиловании. В интервью газете Daily Mail он рассказал, что Томас Джоффри Фоулер надругался над ним при молчаливом согласии матери.

По словам Фоулера-младшего, отец неоднократно избивал детей, а однажды, когда Рэндаллу было 12 лет, Томас впервые изнасиловал его, и это продолжалось четыре года.

Он также рассказал, что Фоулер-старший присоединился к американской нацистской партии, и даже побрил усы на манер Адольфа Гитлера.

На фоне происходящего, по словам Рэндалла, Кевин полностью замкнулся в себе, а их сестра сбежала из дома.

30 октября Кевин Спейси объявил, что «выбирает жить как гей». Он выступил с этим признанием после того, как актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах. По словам артиста, это произошло в 1986 году, когда ему было 14 лет, а Спейси — 26.