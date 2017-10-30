Признавшегося в гомосексуальных связях Кевина Спейси обвинили в педофилии

Журналисты и блогеры обратили внимание на то, что многие СМИ сфокусировались на признании актера Кевина Спейси в нетрадиционной сексуальной ориентации вместо обвинений в педофилии. В каминг-ауте артиста увидели попытку отвлечь внимание от домогательств в отношении несовершеннолетнего.

«Кевин Спейси уклоняется от обвинений в совращении малолетнего своим каминг-аутом — это настоящее дно», — написал в Twitter колумнист газеты The Guardian Оуэн Джонс.

«У Спейси много денег и славы, но он никогда не признавался в гомосексуализме до тех пор, пока ему не понадобилось отвлечь внимание от этой истории», — подчеркнул журналист портала The Intercept Гленн Гринвальд.

Редактор Infowars Пол Джозеф Уотсон обвинил СМИ в преднамеренных попытках увести внимание от обвинений актера в педофилии.

Ранее 30 октября Спейси объявил, что «выбирает жить как гей». Он выступил с этим признанием после того, как актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах. По словам артиста, это произошло в 1986 году, когда ему было 14 лет, а Спейси — 26.

В своем обращении Спейси подчеркнул, что не помнит о домогательствах, и предположил, что был пьян. Он принес Рэппу извинения за «крайне неуместное поведение».

Кевин Спейси известен по таким фильмам, как «Семь», «Жизнь Дэвида Гейла», «Красота по-американски» и «Малыш на драйве», а также по сериалу «Карточный домик».