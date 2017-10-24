Marvel показал супергероиню с нетрадиционной ориентацией в третьем «Торе»

Компания Marvel впервые представила в фильме персонажа с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Это Валькирия, одна из главных героинь ленты «Тор: Рагнарек», пишет NME.

Актриса Тесса Томпсон, которая играет Валькирию, ответила критиковавшим ее персонажа зрителям в Twitter. Фанатам не понравилось, что супергероиня, представленная в комиксах Marvel лесбиянкой, в экранизации оказалась «бесполым марвеловским сорванцом».

«Она бисексуальна. И ей наплевать, что о ней думают мужчины. Играть такого персонажа было очень весело!» — написала Томпсон.

В комиксах Marvel присутствует множество супергероев с нетрадиционной сексуальной ориентацией, однако в кинокартинах они ее, как правило, меняли.

Премьера третьего «Тора» состоялась 10 октября. В российский прокат лента выйдет 2 ноября.