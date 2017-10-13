Гея в российской версии «Бесстыдников» превратили в натурала

Материалы по теме Свое не пахнет В России не только снимают плохие сериалы, но и топорно копируют западные хиты

В российской адаптации сериала «Бесстыдники» телеканала НТВ один из персонажей, который в оригинале был геем, оказался натуралом. Трейлер очередного эпизода проекта опубликован на сайте канала.

В ролике Юра Груздев вступает в интимную связь с женщиной. В оригинале персонажа зовут Йен Галлагер, и его партнер — мужчина.

Премьера российских «Бесстыдников» состоялась в сентябре. В проекте снялись Алексей Шевченков, Виктория Заболотная, Андрей Чадов и Константин Давыдов.

Британский сериал «Бесстыдники» (Shameless) выходил с 2004 по 2013 год. В 2011 году телеканал HBO запустил американский ремейк проекта.