Совершившему каминг-аут Кевину Спейси напророчили роль в сериале «Дырявый домик»

В сети обратили внимание на заявления голливудского актера Кевина Спейси, который признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пользователи Twitter принялись активно обсуждать предпочтения Спейси, вспомнив его роль американского президента-бисексуала Фрэнка Андервуда в сериале «Карточный домик». «Теперь понятно, почему Спейси так нравится играть в "Карточном домике"», — отметил один из них.

«Вы все так удивляетесь, что Кевин Спейси гей, будто "Карточный домик" не смотрели. Он же там с мужиком целовался! Натуралы так не поступают», — поддержал его другой.

Не обошлось и без шуток: пользователи социальной сети начали называть Спейси первым геем-президентом в США, а также напророчили ему роль в сериале «Дырявый домик». «Кевин Спейси совершил каминг-аут. С его слов, он решил выбрать "путь гея". На подходе новый сериал "Дырявый домик". Доброе утро», — посмеялся imerkouri.

Некоторые начали обвинять Спейси в умышленном каминг-ауте, чтобы отвлечь общественность от заявлений актера из сериала «Стартрек» Энтони Рэппа, который обвинил артиста в сексуальных домогательствах. «Чувак: "Спейси пытался меня изнасиловать, мне было 14". Спейси: "Жуть. Но я ничего не помню. А еще я гей". Все (забыли про парня): "Ого Спейси гей"», — проиллюстрировал теорию Оkuzmenkova.

Ранее 30 октября Спейси признался, что у него были отношения с женщинами и мужчинами, но теперь он предпочитает жить как гей. Причиной каминг-аута стали заявления Рэппа, который обвинил актера в сексуальных домогательствах, которые якобы имели место в 1986 году. Спейси подчеркнул, что помнит об этом, и принес Рэппу извинения за «крайне неуместное пьяное поведение».