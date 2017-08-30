Набожные домохозяйки разозлили австралийцев своей ненавистью к геям

Австралийская христианская организация выпустила рекламный ролик, призывающий выступить против узаконивания однополых браков. Об этом сообщает Mashable.

Ролик стал одним из трех самых популярных на австралийском YouTube и набрал более 100 тысяч просмотров. Пользователи поставили около пяти тысяч дизлайков, и только около 800 лайков. Несмотря на то что комментарии к публикации отключены, многие юзеры предпочли выразить свое неодобрение по поводу рекламы в других соцсетях.

В видео женщины рассказывают о том, что не хотят, чтобы их дети в раннем возрасте узнавали о существовании однополых отношений. «Моему сыну сказали, что если он хочет, то может приходить в школу в платье», — возмутилась одна из них.

Пользователи отнеслись к рекламе крайне негативно. Многие обвинили христианскую организацию в гомофобии и даже предположили, что подобные взгляды на современное общество могут навредить детям.