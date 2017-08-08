Авиакомпанию KLM высмеяли за рекламу гей-прайда в Амстердаме

В сети высмеяли и раскритиковали голландскую авиакомпанию KLM за рекламу, посвященную гей-прайду в Амстердаме. Пост авиалинии был опубликован в Twitter-аккаунте Royal Dutch Airlines.

Негативную реакцию пользователей социальной сети вызвала прикрепленная к публикации картинка, на которой изобразили три ремня безопасности в цветах радуги на голубом фоне. «Неважно, с кем ты защелкиваешь. Счастливого прайда в Амстердаме», — говорится в описании поста.

— Royal Dutch Airlines (@KLM) 05 августа 2017, 08:44

Подписчики Royal Dutch Airlines обратили внимание, что два радужных ремня из трех не защелкиваются, а значит, совершенно бесполезны. «Лол, это крупнейший маркетинговый провал. Два и трех вариантов в буквальном смысле не работают», — посмеялись они, намекая на гей- и лесби-пары.

«Спасибо за очередное доказательство того, что ЛГБТ — это абсурд», — поблагодарил пользователь с ником Metz.

Нашлись и те, кому понравилась реклама гей-прайда. «Пожалуйста, не обращайте внимания на ненавистников, как пассивных, так и агрессивных. Блестящая реклама. Молодцы», — поддержали они сотрудников KLM.

Гей-прайд в Амстердаме — акция, задача которой — поддержка толерантного отношения к ЛГБТ и защита прав человека вне зависимости от его сексуальной ориентации. Мероприятие поддерживается властями Амстердама и проводится в конце июля, начале августа.