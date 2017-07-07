Россиян призвали отказаться от кофе Starbucks из-за геев и лесбиянок

Россиянка Амина Борисовна организовала в Facebook флешмоб «Я отказываюсь от кофе Starbucks» (#stopstarbucks). Женщина предлагает объявить бойкот сети кофеен из-за того, что компания поддерживает ЛГБТ-сообщество, тем самым «развращая человечество».

Идею для флешмоба подала россиянка Гера Озтюрк, переехавшая в Турцию. Жительница Стамбула написала, что должна остановить развращение, даже если ей «придется пожертвовать ради этого чашкой кофе».

«На встрече с инвесторами главный управляющий и президент Starbucks Corporation Говард Шульц отметил, что для компании более важным, чем получение прибыли, является содействие легализации однополых браков. Многие могут не до конца понять суть проблемы, которая заключается в том, что после легализации однополых союзов гомосексуалисты обретут право усыновлять детей и получать специальные пособия по уходу за ними», — написала Озтюрк в соцсети.

Она пришла к выводу, что часть «денег, вырученных за каждую чашку ароматного напитка, идет в поддержку ЛГБТ-сообщества», и призвала оповестить об этом как можно больше людей.

Материалы по теме Любовь здесь больше не живет Чем обернулся антигейский закон для СМИ, пишущих о геях и лесбиянках

Пост стал вирусным на просторах Facebook. Его текст перепечатали около 10 тысяч пользователей. «Очень любила этот кофе. Но теперь, зная эту информацию, больше его покупать не буду. Чтобы не быть соучастницей зла. Я — христианка! Я — за Божьи принципы семьи! Я — за истину!» — отмечают подписчики.

Говард Шульц заявил о поддержке ЛГБТ в 2013 году. За последний месяц запись его речи приобрела популярность по всему миру. Речь побудила правительство Индонезии выступить за аннулирование лицензии Starbucks, якобы выступающего против религиозных и культурных ценностей. Против Starbucks выступают мусульмане других стран.

В оригинальном видео, которое в последнее время набирало популярность в интернете, Шульц не отрицал традиционные ценности, а говорил, что не все решения являются экономическими, а поддержка ЛГБТ — это, скорее, демонстрация сочувствия. Он также напомнил о том, что акционеры сети кофеен являются людьми разных социальных слоев и предпочтений. Речи об отчислении определенной суммы от продажи кофе в адрес ЛГБТ-организаций не шло.