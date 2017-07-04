Житель КНР получит компенсацию за принудительное лечение от гомосексуализма

Суд в Китае принял решение выплатить компенсацию 38-летнему представителю ЛГБТ за принудительное лечение от гомосексуализма и принести ему извинения. Об этом сообщает BBC News.

Мужчина по фамилии Ю (Yu) обратился в суд после того, как в 2015 году его супруга и родственники отправили его в психиатрическую клинику города Чжумадянь. На протяжении 19 дней против его воли мужчине давали таблетки и делали инъекции.

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Суд решил, что принудительное помещение в психиатрическую лечебницу человека, не представляющего угрозу для общества, является нарушением его прав.

Отмечается, что суд потребовал от клиники опубликовать в одной из местных газет извинения перед Ю и выплатить ему 735 долларов.

Гомосексуализм в КНР с 1997 года не считается уголовным преступлением, в 2001 году он был исключен и из перечня психических расстройств. Тем не менее, китайское общество в целом негативно относится к открытым гомосексуалистам. В результате большинство геев, как правило, скрывают свои пристрастия от родных и вступают в традиционный брак. Хотя однополые браки в Китае не заключаются, многие пары живут открыто, некоторые из них даже усыновляют детей.