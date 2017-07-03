Разгуливающий по Тюмени «радужный» кот Беляш взволновал соцсети

В сети обратили внимание на фотографию разгуливающего по Тюмени кота, шерсть которого была раскрашена в цвета радуги. Снимок был опубликован в сообществе «Инцидент | Тюмень» во «ВКонтакте», он возмутил пользователей сети, которые решили, что таким образом кто-то поиздевался над животным.

В комментариях под постом появилось множество гневных сообщений из разряда «У себя бы на лбу написали и ходили», «Люди идиоты», «Остановите планету, я сойду». Некоторые заметили, что кот может отравиться краской, когда будет вылизываться.

Фото животного быстро стало вирусным и привлекло внимание других тюменских пабликов. Например, подписчики объединения «ЧС Тюмень» даже заподозрили кота в пропаганде гомосексуализма. «Мне одному кажется, что кот окрашен в цвет ЛГБТ?» — поинтересовался один из них.

«Радужное» животное заметили и журналисты. Корреспонденты «АиФ-Тюмень» выяснили, что кота зовут Беляш, а живет он в местном зоомагазине «Зоомир». По словам работницы магазина, животное специально раскрасили профессионалы безвредной для его здоровья краской. По их задумке, яркий окрас Беляша должен был привлечь внимание и поспособствовать поиску хозяев для животного.

В конце июня в Геленджике разразился скандал вокруг розовых лаек. Местные жители обнаружили трех окрашенных собак в лесу. По информации СМИ, животных использовали для платных фотосессий на улицах города, но как только щенки выросли, от них решили избавиться.