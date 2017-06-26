Волонтеры вывезут из Геленджика розовых самоедских лаек

Фото: страница «ХАСКИ ХЭЛП - Команда помощи хаски и СЕС» во «ВКонтакте»

Жители Геленджика обнаружили в лесу трех самоедских лаек, окрашенных в розовый цвет. Об этом сообщает «360».

Волонтерам удалось отловить собак и найти машину для транспортировки животных в Москву. По информации издания, ранее собак использовали для платных фотосессий на улицах города. Когда щенки выросли, от них решили избавиться.

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Пока удалось поймать двух собак, третья сторонится людей и бегает по лесу. Очевидцы утверждают, что фотографы уже предлагают новых окрашенных щенков самоеда для съемок.

26 июня в США выбрали самую уродливую собаку мира. Победителем ежегодного конкурса стал красноглазый неаполитанский мастиф по кличке Марта.