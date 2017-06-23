Собака прогнала медведицу из американского города

Собака прогнала черного медведя, который забрел в американский город Вудинвилл, штат Вашингтон. Местная жительница Эмма Этемади (‎Emma Etemadi‎) сняла встречу животных на видео и опубликовала в Facebook.

Медведица пыталась пересечь улицу (в тексте поста уточняется, что вместе с ней шли два медвежонка, но они в кадр не попали), когда к ней подскочил белый лабрадор. Несмотря на превосходящие размеры, она отступила и стала пятиться. Пес, довольный реакцией противника, потрусил обратно к хозяевам. Медведица раздумала переходить улицу, повернулась и ушла.

Черный медведь, или барибал, — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослая самка достигает длины 1,2-1,6 метров и весит до 230 килограммов.

19 июня сообщалось, что черный медведь загрыз 16-летнего участника забега по пересеченной местности, устроенного в заповеднике на Аляске.