Клоуна из ужастика «Оно» причислили к клану мемов для геев

В сети провозгласили главного монстра из фильма «Оно» клоуна Пеннивайза геем и выдумали его романтическую связь с другим персонажем из детских страшилок — ночным духом Бабадуком. На это обратило внимание издание Mashable.

Гомосексуальность Бабадука юзеры активно обсуждали в июне этого года. В результате духа провозгласили мемом, символизирующим нетрадиционные ценности.

В связи с выходом фильма «Оно» пользователи по какой-то причине решили связать два персонажа из хорроров и наделить их чувствами друг к другу.

«2017 год не такой уж и добрый, но зато он подарил нам Бабадука-гея и его бойфренда Пеннивайза. Я благодарен за это!»

«Пеннивайз и его бойфренд Бабадук отправились на свидание, чтобы вместе пугать детей».

Фантазия юзеров привела их к мысли о том, что Бабадук достоин большего и их отношения с Пеннивайзом вряд ли продлятся долго.

В июне в сети обратили внимание на персонажа бразильского детского шоу Sítio do Picapau Amarelo самку крокодила Куку. Тогда пользователи решили, что крокодил — достойная замена мему с Бабадуком.