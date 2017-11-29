Приморец попался на угоне и оказался насильником-педофилом

В Приморье мужчина насиловал десятилетнюю дочь своей сожительницы, пока та отсутствовала дома. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

«Преступные деяния выявлены случайно, когда сотрудники полиции приехали к ним домой для проверки информации о причастности мужчины к угону транспортного средства», — говорится в тексте.

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Падчерица рассказала о произошедшем стражам порядка.

В итоге мужчина был осужден за оба преступления и получил 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее, 23 ноября, сообщалось о поимке 40-летнего жителя Ульяновской области изнасиловавшего семилетнюю дочь своей сожительницы 20 лет назад. Когда мать потерпевшей узнала о произошедшем и обратилась в полицию, мужчина покинул страну. Через некоторое время он вернулся и поселился в подмосковном Подольске, где и был задержан.