Житель Татарстана по очереди насиловал постоялиц гостиницы

Житель Татарстана Алмаз Нуриев задержан по подозрению в совершении преступлений сексуального характера в отношении нескольких постоялиц гостиницы, сообщает сайт регионального управления Следственного комитета во вторник, 7 ноября.

По данным следствия, в ночь на 4 ноября 36-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил навестить свою подругу, проживавшую в гостинице «Кварт». В номере ее не было, поэтому татарстанец начал ходить по этажам и заглядывать в незакрытые номера. В одном из них он увидел спящую 13-летнюю девочку и совершил в ее отношении действия сексуального характера. На этом он не остановился и зашел в следующую комнату, где спали две другие несовершеннолетние девочки. Одну из них, 2005 года рождения, он отвел в ванную комнату и, как говорится в сообщении, совершил развратные действия.

Дальше Нуриев пошел на верхний этаж и зашел в комнату, где были 37-летняя женщина и ее маленький ребенок. Пьяный мужчина изнасиловал ее и, наконец, покинул здание.

5 ноября татарстанец был задержан. Ему предъявили обвинения по статьям 131 УК России («Изнасилование»), 132 УК («Насильственные действия сексуального характера») и 135 УК («Развратные действия»). Свою вину он признал. Отмечается, что в 2014 году он уже был осужден на 4 года и 9 месяцев за аналогичные преступления. Назначены судебная медицинская, молекулярно-генетическая, психолого-психиатрическая экспертизы.

Также началась доследственная проверка в отношении должностных лиц гостиницы «Кварт» и частного охранного предприятия «Сфинкс», ответственных за обеспечение безопасности постояльцев гостиницы.