Обнаженного бывшего иркутского судью застали в машине с подростком

В Иркутске бывшего судью Октябрьского районного суда заподозрили в педофилии после того, как мужчину застали голым в машине вместе с подростком. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

В понедельник, 3 июля, сотрудники Росгвардии увидели припаркованный неподалеку от городского пляжа на улице Якоби автомобиль с открытыми окнами. «Возникло подозрение, что машина угнана и брошена, так как в ней не было видно людей. Подъехав к автомобилю, сотрудники увидели, что внутри находятся обнаженные мужчина и подросток», — отметили в областном управлении Росгвардии.

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По данным источника агентства, подросток признался, что познакомился с мужчиной в соцсетях и в сексуальные отношения вступил добровольно. Расследуется дело о педофилии.

Ранее подозреваемый работал преподавателем в институте МВД, где был уличен в гомосексуальных связях с курсантом.

В Октябрьском районном суде Иркутска заявили, что мужчина в июле уволился и больше у них не работает.

В мае в Краснодаре бывший полицейский Иван Сорокоумов получил 23 года колонии за серию сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних и убийство 12-летней девочки.