Появились новые детали по делу о хабаровском опекуне-педофиле

В семье предполагаемого педофила в Хабаровском крае воспитывались трое родных детей, еще девять были под опекой. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил старший помощник председателя Следственного комитета Игорь Комиссаров.

«[У подозреваемого] трое своих детей и одновременно [он] опекун шести детей. Под опекой у супруги находилось еще три ребенка», — сказал он в Совете Федерации, на круглом столе о проблемах приемных семей.

По словам Комиссарова, отец семейства ежемесячно получал от государства не менее 20,6 тысячи рублей на каждого приемного ребенка. На момент оформления опекунства супругов признали соответствующими всем требованиям, констатировал представитель СК.

«По имеющимся сведениям, они жили в одной квартире, а на сиротские деньги он снимал другую квартиру, где этих девочек насиловал», — заявил Комиссаров.

Тем временем начальник опеки и попечительства Хабаровского края Татьяна Жигарева рассказала, что дети изъяты из семьи и помещены в детдом. С ними работает психолог, отметила она.

Ранее в пятницу, 23 июня, сообщалось, что следователи установили совершение жителем Хабаровского края «729 преступлений против пяти опекаемых девочек». Речь идет о периоде с сентября 2012 по февраль 2017 года. В отношении подозреваемого расследуется дело по статье 131 УК РФ («Изнасилование»). Он арестован. Кроме того, возбуждено дело о халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ) «в связи с тем, что должностные лица органов опеки и попечительства ненадлежащим образом исполняли свои обязанности», отметили в Следственном комитете.

