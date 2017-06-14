Мать наградила восьмилетнюю дочь сладостями за секс с мужчиной

Следователи Главного следственного управления СКР по Московской области задержали 42-летнего приезжего из Ярославской области и 25-летнюю жительницу подмосковной Балашихи за надругательство над восьмилетней дочерью женщины. Об этом в среду, 14 июня, рассказала «Ленте.ру» официальный представитель ведомства Елена Фокина.

По ее словам, подозреваемая арендовала на сутки квартиру в Химках, куда приехала вместе с ребенком для встречи с мужчиной. «В ночь с 12 на 13 июня 2017 года в указанной квартире мужчина изнасиловал девочку, а затем совершил с ней действия сексуального характера. Сама девочка дала показания, что вступала в связь с мужчиной по указанию своей матери, за что последняя давала ей сладости», — заявила Фокина.

Представитель главка уточнила, что уголовное дело возбуждено по статьям «изнасилование малолетней» и «насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней». Следствие намерено ходатайствовать об аресте обоих подозреваемых.