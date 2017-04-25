Суд в Петербурге арестовал подозреваемых в надругательстве над детдомовцами

Кировский районный суд Петербурга санкционировал арест пятерых задержанных по делу о надругательстве над воспитанниками детдома. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя горсуда Дарью Лебедеву.

«Кировский районный суд удовлетворил ходатайства об аресте Михаила Елина, Андрея Соловьева, Павла Прикащикова, Кирилла Покалюка и Станислава Виноградова на срок два месяца», — сказала Лебедева. В настоящее время решается вопрос о соединении уголовных дел в одно производство.

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Она пояснила, что все пятеро являются подозреваемыми в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 132 УК РФ. Им грозит от 8 до 15 лет заключения.

Ранее пресс-служба городского управления СК сообщила, что в сексуальном насилии с 2005 по 2010 год подозреваются заместитель директора детдома в Кировском районе города, два его выпускника, директор школы при воспитательном учреждении и родственник одного из сотрудников. По версии следствия, они систематически совершали преступления на протяжении пяти лет (с 2005 по 2010 год) в отношении четырех воспитанников 1991-1995 годов рождения.

В апреле в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении тренера по футболу детско-юношеской спортивной школы. По данным следствия, насилию подверглась 11-летняя воспитанница образовательного учреждения.

31 января в подмосковном Подольске арестовали врача анестезиолога-реаниматолога, которого обвиняют в надругательстве над беспомощной пациенткой.