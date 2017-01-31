Надругавшийся над беспомощной пациенткой врач арестован в Подольске

В подмосковном Подольске арестован врач анестезиолог-реаниматолог, которого обвиняют в надругательстве над беспомощной пациенткой. Об этом во вторник, 31 января, сообщается на сайте главного следственного управления СКР по Московской области.

Мужчине предъявили обвинение по части 1 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). В настоящее время продолжается сбор доказательств его вины.

На заседании суда, где была избрана мера пресечения для врача, он заявил, что не признает себя виновным, передает телеканал «Москва 24». «Это все сфабриковано», — сказал подсудимый.

Следствие установило, что в ночь на 5 января дежурный анестезиолог реанимационного отделения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 43-летней пациентки, которая не могла оказать ему сопротивление.

По информации kp.ru, руководство Подольской городской больницы №2, где произошел инцидент, приняло решение не увольнять анестезиолога, а сделать ему выговор. «Его что, осудили? Его вину доказали? Проводятся следственные действия. Давайте дождемся результатов», — сказал газете замглавврача по медицинской части Андрей Потураев. Он подчеркнул, что к арестованному врачу не было претензий как к специалисту.