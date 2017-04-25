Руководство детдома в Петербурге заподозрили в надругательствах над детьми

Пятерых человек задержали в рамках расследования дела о надругательстве над воспитанниками детдома в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщила пресс-служба городского управления СК.

В сексуальном насилии подозреваются заместитель директора детдома в Кировском районе города, два его выпускника, директор школы при воспитательном учреждении и родственник одного из сотрудников.

По версии следствия, они систематически совершали преступления на протяжении пяти лет (с 2005 по 2010 год) в отношении четырех воспитанников 1991-1995 годов рождения.

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Возбуждено восемь уголовных дел по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Решается вопрос об их объединении в одно производство.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения. В настоящее время проверяется информация о совершении преступлений сексуального характера в отношении других воспитанников детдома.

24 апреля СК сообщил о проведении обысков в этом детском доме. Следственные мероприятия проводились в рамках дела о сексуальном насилии над бывшим воспитанником, совершенном более десяти лет назад.